Евросоюз и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

Евросоюз и США обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса на границе с Польшей

Страны Европейского союза (ЕС) и США обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса на границе республики с Польшей и в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление государств, сделанном по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН.

Так, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Албания, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с «осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу», как они считают, «в политических интересах Белоруссии».

Также страны потребовали от Минска немедленно прекратить оказывать давление на Евросоюз, а также призвали международное сообщество к «мощной» реакции на действия Белоруссии. Кроме того, ЕС и США совместно с Великобританией заявили о готовности обсудить введение новых санкций в отношении Минска.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия властей Польши по отношению к мигрантам на границе страны с Белоруссией позором и нарушением международных норм.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Это спровоцировало новый виток кризиса, который длится с весны 2021 года. Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

