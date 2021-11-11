Меркель уверила Путина в причастности Лукашенко к миграционному кризису

Меркель в разговоре с Путиным заявила о причастности Минска к миграционному кризису

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявила о причастности официального Минска к миграционному кризису, разразившемуся на границе Белоруссии и Польши. Об этом свидетельствует заявление германского кабмина, опубликованное по итогам переговоров.

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Меркель уверила Путина в причастности белорусского президента Александра Лукашенко к происходящему. «Канцлер настояла, что белорусский режим использует беззащитных людей в своих гибридных атаках против Европейского союза», — говорится в сообщении.

Путин в ходе того же разговора попросил Меркель и ЕС восстановить связь с Минском ради решения проблемы с мигрантами. При этом политики признали, что кризис следует урегулировать таким образом, чтобы не причинить вреда невинным людям.

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

