ЕС пригрозил наказать авиаперевозчиков за кризис у границы Польши и Белоруссии

В ЕК заявили, что санкции ЕС против Минска будут включать черный список авиакомпаний

Новые санкции Европейского союза против Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые занимаются перевозкой мигрантов к границе Польши и Белоруссии, тем самым провоцируя миграционный кризис. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Дана Спинант, цитату приводит ТАСС.

«Мы предлагаем расширить действующие санкции и изучаем юридические пути, с помощью которых можем создать черные списки в отношении авиакомпаний, завозящих мигрантов в Белоруссию, которых потом толкают к границе», — подчеркнула она.

Аналогичным образом Евросоюз будет действовать в отношении стран происхождения мигрантов.

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В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Это спровоцировало новый виток кризиса, который длится с весны 2021 года. Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

В происходящем на границе также обвиняют авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», «Белавиа» и турецкий Turkish Airways. Кроме того, санкциями уже угрожали Ираку. Дабы избежать их, официальный Багдад пообещал заняться возвращением желающих обратно на родину. Помогать в этом будет Россия.