В МИД описали ситуацию с задержанным в Польше россиянином

Власти Польши не сообщали посольству России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в пересечении белорусско-польской границы. Об этом заявила в эфире РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На вторую половину дня среды, действительно, мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли», — рассказала дипломат. Она также отметила, что посольство РФ отправило запрос польским властям и пытается прояснить этот вопрос.

Ранее в комментарии «Ленте.ру» российское посольство в Польше также подтвердило, что правительство в Варшаве не уведомляло о задержании гражданина России по обвинению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Также в диппредставительстве прояснили, что у Польши есть трое суток, чтобы прислать официальное уведомление.

О том, что польские власти задержали россиянина за помощь мигрантам, пытающимся пересечь границу с Белоруссией, стало известно 10 ноября. Также сообщалось, что вместе с ним также задержали граждан Швеции и Литвы.