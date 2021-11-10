В посольстве отреагировали на сообщения о задержании россиянина в Польше

Польские власти пока не уведомляли российскую сторону о задержании гражданина России по обвинению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Так в российском посольстве отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать заявление польских пограничников.

В российском диппредставительстве отметили, что согласно консульской конвенции, заключенной между странами в 1992 году, у польской стороны есть трое суток, чтобы уведомить посольство о задержании россиянина. Само посольство пока не обращалось к властям Польши за разъяснениями.

Сообщения о том, что польские власти задержали россиянина за помощь мигрантам, пытающимся пересечь границу с Белоруссией, появились 10 ноября. Вместе с ним также задержали гражданина Швеции и гражданина Литвы.

Ранее 10 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения со стороны западных стран в причастности РФ к миграционному кризису. Она открестилась от любого участия России в этой ситуации, а также сравнила мигрантов с Ближнего Востока с белорусскими оппозиционерами, бежавшими из страны после жестокого подавления протестов 2020 года.