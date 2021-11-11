Турция отказалась считать себя виновной в миграционном кризисе

МИД Турции: Анкара не имеет отношения к миграционному кризису на границе с Польшей

Анкара не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши и отказывается считать себя виновной в происходящем. Об этом заявили представители турецкого министерства иностранных дел, цитату приводит Reuters.

«Мы отрицаем все попытки изобразить Турцию как сторону, причастную к [переброске мигрантов к границе Европейского союза]», — заявили в МИД, напомнив, что республика приютила около четырех миллионов сирийских беженцев.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения в адрес турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. После очередного наплыва беженцев к границам Европейского союза ряд западных СМИ опубликовал материалы, согласно которым против Turkish Airlines могут ввести санкции за перевозку мигрантов. Согласно заявлению корпорации, она не имеет никакого отношения к происходящему на границе.

С опровержением также выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Анкара даже предложила Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию, которая проверит причастность турецкого государства к этой ситуации.