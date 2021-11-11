Лавров опроверг причастность «Аэрофлота» к миграционному кризису

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг причастность авиакомпании «Аэрофлот» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава МИД подчеркнул, что самолеты «Аэрофлота» не выполняют рейсов по перевозу беженцев в Белоруссию. По его словам, Варшава намеренно делает ложные заявления по участию авиакомпании в наплыве беженцев.

11 ноября пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что у Варшавы имеются данные, указывающие на причастность «Аэрофлота» к кризисной ситуации с нелегалами с Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Он отметил, что российская авиакомпания доставляла мигрантов на границу с Белоруссией.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» и турецкой Turkish Airlines. В Брюсселе допустили участие этих организаций в провоцировании миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза.