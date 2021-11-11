В Польше заявили о причастности «Аэрофлота» к кризису с мигрантами

В распоряжении Варшавы имеются данные, указывающие на то, что «Аэрофлот» может быть причастен к кризисной ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, пишет ТАСС.

«Да, у нас есть такая информация», — ответил он на соответствующий вопрос, выступая на радио «Эхо Москвы». Предполагается, что российская авиакомпания помогала доставлять мигрантов в Белоруссию, после чего белорусские власти отправляли их на границу. Схожие подозрения Польша высказывала относительно турецких авиакомпаний.

При этом в других европейских странах не считают, что российская сторона причастна к миграционному кризису. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил, что доказательств таким обвинениям нет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. Ранее сообщалось, что собравшиеся у границы толпы нелегалов с Ближнего Востока пытаются прорвать заграждения и попасть в Польшу.