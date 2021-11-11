Париж заявил об отсутствии данных о причастности России к кризису с мигрантами

Госсекретарь при МИД Франции Бон: нет данных о причастности Москвы к кризису в Польше

Данные по миграционной ситуации на границе Польши и Белоруссии не позволяют говорить о причастности России к сложившемуся кризису. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает ТАСС.

Политик указал на отсутствие у официального Парижа доказательств вины Москвы в текущей обстановке с мигрантами на границе. При этом он подчеркнул, что РФ и Белоруссия находятся в довольно близких отношениях. Бон отметил, что текущий миграционный кризис стал темой для разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с российским лидером Владимиром Путиным. Он рассказал, что указанный вопрос будет также обсуждаться 12 ноября в Париже с главами МИД и Минобороны России.

Ранее Меркель рассказала, что в ходе беседы с Путиным она попросила российского лидера повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами. Канцлер выразила обеспокоенность указанной проблемой и подчеркнула, что урегулирование миграционного кризиса на границе должно пройти «гуманным» путем.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.