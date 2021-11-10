В Еврокомиссии рассказали о расширении санкций против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе расширит санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости в среду, 10 ноября.

Она отметила, что санкции коснутся как физических, так и юридических лиц. Также дер Ляйен раскрыла, что США также подготовили новый пакет санкций против белорусских властей. Председатель Еврокомиссии добавила, что Вашингтон расширит санкции против Минска в начале декабря.

Ранее депутат польского сейма Януш Ковальский заявил, что Варшава должна потребовать у Европейского союза и США ввести новые санкции против Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По его словам, одним из вариантов ограничений против Москвы могут стать санкции на продажу российского угля в страны Евросоюза.

Ранее 10 ноября, выступая на брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса нелегитимны. Она отметила, что действия властей Литвы и Польши больше похожи на попытки наказать Белоруссию, а не урегулировать кризисную ситуацию.