В Совфеде высказались по поводу предложения новых санкций против Москвы

Сенатор Цеков: если кого и винить в кризисе на польско-белорусской границе, то американцев

В миграционном кризисе на польско-белорусской границе виноваты Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, они должны взять на себя ответственность за происходящее, а не искать виноватых. Так в разговоре с «Лентой.ру» высказался по поводу предложения поляков ввести новые санкции против Москвы сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее депутат сейма Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава должна потребовать у Европейского союза (ЕС) и США ввести новые санкции против Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Польша не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — написал польский политик. По его словам, одним из вариантов рестрикций в сторону Москвы могут стать ограничения на продажу российского угля в страны Евросоюза.

Примитивные обвинения

Цеков выразил недоумение по поводу предложения Ковальского ввести против Москвы санкции на уголь. «Слова о том, что у России денег не будет из-за санкций на уголь, — это, конечно, что-то новенькое», — отметил политик. По его словам, власти Польши живут тем, что выдумывают против России ложные обвинения в их собственных бедах. С этим давно пора заканчивать, добавил Цеков, поскольку никакие меры против России не могут пошатнуть ее статус и стабильность. «Понятное дело, что ни эти санкции, ни предыдущие, ни будущие не достигнут никакого эффекта», — резюмировал сенатор.

По его словам, винить Москву в миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей или ее причастности к происходящему как минимум странно. «Россия никак к этому не причастна. Они так решили. Это совершенно какие-то примитивные, странные обвинения», — добавил политик.

«Если кого-то и наказывать за этот кризис, то американцев. Потому что мигранты в большом количестве едут из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии — оттуда, где США породили все конфликты. Вы породили эти волны мигрантов, так теперь принимайте и обустраивайте. И поляки тоже, раз они так рады, что они в Евросоюзе и в НАТО. Европейцы участвовали во многих мероприятиях американцев. Вот и несите за это ответственность. Вы отвечаете за этот миграционный кризис сегодня», — высказался Цеков.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса. Он отметил, что польская граница не подвергалась настолько жесткой атаке уже 30 лет.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала 3000-4000 человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.