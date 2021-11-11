Польша заручилась поддержкой Турции в борьбе с «гибридными атаками» Лукашенко

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает польский МИД в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению ведомства, Анкара окажет поддержку Польше, и страны будут вместе, как союзники по НАТО, работать над тем, чтобы противостоять использованию мигрантов президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве «гибридной атаки» против соседних стран. Отмечается, что переговоры между Варшавой и Анкарой состоялись по инициативе турецкой стороны.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что миграционный кризис на границах Литвы и Польши стал реакцией Минска на внешнее экономическое давление. В качестве причины наплыва мигрантов к восточным границам Европейского союза (ЕС) она назвала санкции, которые ЕС ввел в отношении Белоруссии. По словам Шимоните, Минск спровоцировал миграционный кризис, поскольку ограничительные меры Евросоюза «достаточно больно подрывают» белорусскую экономику.

