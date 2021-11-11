Путин попросил Меркель и ЕС восстановить связь с Минском ради мигрантов

Путин в разговоре с Меркель высказался в пользу восстановления контакта между ЕС и Минском

Президент России Владимир Путин высказался в пользу восстановления связи между странами Европейского союза и властями Белоруссии во время телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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По мнению Путина, Брюсселю стоит восстановить контакты с Минском ради того, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе с Польшей. Очередной виток начался в начале ноября, когда беженцы начали штурмовать границу у пункта пропуска «Брузги-Кузница».

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции. В происходящем на границе также обвиняют авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», «Белавиа» и турецкий Turkish Airways — и некоторые ближневосточные страны (в частности, Ирак).

