В России прокомментировали действия Польши по отношению к мигрантам

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал действия властей Польши по отношению к мигрантам на границе страны с Белоруссией, назвав их нарушением международных норм. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат назвал позором вытеснение мигрантов на территорию Белоруссии. «Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию», — сказал он. По мнению Полянского, это «полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские силовики находятся в полной боевой готовности в связи с кризисом с мигрантами на границе с Белоруссией.