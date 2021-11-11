Раскрыты подробности о санкциях ЕС против Белоруссии

Источник в ЕК: ЕС может ввести санкции в отношении около 45 лиц из Белоруссии

Евросоюз (ЕС) может ввести санкции в отношении около 45 лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Подробности раскрыл РИА Новости источник в Европейской комиссии (ЕК).

По данным источника, в списке будут чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в республику, также санкции могут затронуть ряд белорусских банков и других финансовых организаций.

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«Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Белоруссии, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в [страны] блока, визы отменят и т.д. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию», — уточнил источник.

Также собеседник добавил, что ЕС вряд ли введет санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines. При этом возможны санкции в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы из тех регионов, «из которых прибывают иммигранты».

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Это спровоцировало новый виток кризиса, который длится с весны 2021 года. Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

В происходящем на границе также обвиняют авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», «Белавиа» и турецкий Turkish Airways. Кроме того, санкциями уже угрожали Ираку. Дабы избежать их, официальный Багдад пообещал заняться возвращением желающих обратно на родину. Помогать в этом будет Россия.