Угрозы Лукашенко в адрес Европы оказались опасны для России

В Союзе нефтегазопромышленников России (СНП) оценили угрозы белорусского президента Александра Лукашенко в адрес

Европы. Он заявил о желании перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в ЕС. В подобной инициативе увидели опасность для России. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Глава союза Геннадий Шмаль подчеркнул, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами. Более того, труба идет из России, и ее белорусская часть принадлежит «Газпрому». «Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это дает повод европейцам думать: “Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях”. Разве нам это надо? Конечно, нет», — сказал Шмаль. Он добавил, что заявления Лукашенко неправильные, и никто не должен их поддерживать.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что «Газпром» вряд ли разрешит Минску перекрывать транзит. «Чтобы перекрыть газопровод, Белоруссия должна будет отнять у России этот объект», — объяснил он. Юшков напомнил, что до этого Минск уже отбирал активы «Газпрома». «В 2020 году, когда белорусские власти забрали “дочку” Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — уточнил он.

За участок «Ямал — Европа», который проходит по Белоруссии, «Газпром» заплатил порядка пяти миллиардов долларов. В договоре было прописано, что Минск не может отнять трубу, но он все-таки сможет это осуществить — для этого нужно будет вернуть деньги. Сюда входят уже потраченные российским монополистом пять миллиардов и еще два миллиарда, что были вложены в актив за время использования. «Если Белоруссия все же решится отобрать у “Газпрома” газопровод, ей придется вернуть семь миллиардов долларов. Но эти действия приведут к ухудшению ее отношений как с Европой, так и с Россией», — сказал эксперт и добавил, что считает слова Лукашенко блефом.

Ранее в четверг, 11 ноября, Лукашенко припомнил, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа». «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал он.

В свою очередь, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки газа. «В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией», — подчеркнул Джентилони.

В разговоре с «Лентой.ру» экономист Алексей Коренев сравнил Лукашенко с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, обещающим ударить ядерными ракетами по США. «В случае, если Лукашенко все же пойдет на такой шаг, он попадет под такие санкции, что ему и не снилось», — подчеркнул экономист. Он напомнил, что Лукашенко до этого не раз делал громкие заявления, но потом от них отступался.