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В России ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газопровод

Экономист Коренев сравнил слова Лукашенко о газопроводе с «ядерными» угрозами Ким Чен Ына
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Угрожая перекрыть газопровод Ямал-Европа глава Белоруссии Александр Лукашенко действует так же, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, обещающий ударить ядерными ракетами по США. Такое сравнение в разговоре с «Лентой.ру» привел экономист Алексей Коренев.

Он заметил, что политику уже не раз случалось делать громкие, скандальные заявления, а потом от них отступать.

«Перекрытие газопровода, еще и сейчас, в разгар энергетического кризиса, будет воспринято и европейскими лидерами, и обычными людьми как однозначный шантаж. Это удар по самому больному месту. Европе и так не хватает газа, а тут ей еще и остатки перекроют. В случае, если Лукашенко все же пойдет на такой шаг, он попадет под такие санкции, что ему и не снилось. Конечно, основным торговым партнером Беларуси является Россия, но это не значит, что страна существует в вакууме. На нее можно надавить, и надавить очень жестко», — подчеркнул экономист.

Аналогичные заявления, по его словам, регулярно делает Ким Чен Ын, обещая ударить ракетами по территории США. Но все понимают, что он никогда этого не сделает, поскольку такой шаг будет равносилен самоубийству. То же, как считает Коренев, происходит и в случае Лукашенко: едва ли он осмелится пойти на перекрытие газопровода. Вероятнее всего, ситуация ограничится словесным шантажом.

«Положение Беларуси сейчас очень сложное. Она не может решить, куда девать всех этих мигрантов, холодных, голодных. У Лукашенко безвыходная ситуация: выдавить их в Европу не получается, оставить у себя нельзя, ни Германия, ни Россия помогать не хотят. Он в тупике и пытается выйти из ситуации с помощью хотя бы угроз, которые будут восприняты крайне негативно. Уверен, в ближайшее время последует отповедь со стороны Германии, Франции, Польши и других европейских государств с обещанием жестоко наказать Беларусь в случае перекрытия газопровода. Так что, надеюсь, в итоге Лукашенко скажет, что его просто неправильно поняли. Потому что в противном случае больше всего будет жаль народ», — заключил Коренев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. 11 ноября белорусский лидер пообещал перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Белоруссией.

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