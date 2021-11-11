Лукашенко заявил о переброске оружия из Донбасса мигрантам на границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали попытки поставить оружие мигрантам, собравшимся на границе с Польшей. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет — мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему — с Донбасса», — сказал он в четверг, 11 ноября, на совещании с руководством Совета министров.

По его мнению, это попытка устроить провокацию и «столкнуть лбами» белорусских и польских военных и пограничников. Лукашенко заявил, что собравшиеся на границе мигранты — курды.

«А курды — это вояки. И когда они [поляки] их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация — и военный конфликт», — добавил белорусский президент.

В последние дни в Белоруссии на границах с Польшей и Литвой собрались мигранты с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в страны Евросоюза. Варшава и Вильнюс утверждают, что все это организовали белорусские власти.

Министерство национальной обороны Польши заявило, что на границе замечены военные со снайперскими винтовками и гранатометами. По мнению ведомства, это «демонстрация силы» со стороны Минска.

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас сказал, что пограничники готовы открыть огонь, если на границе появятся «зеленые человечки».