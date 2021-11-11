В Польше рассказали о белорусских военных с гранатометами на границе

На белорусско-польской границе были замечены военные со снайперскими винтовками и гранатометами. Об этом Министерство национальной обороны Польши сообщило на своей странице в Twitter.

Ведомство опубликовало видео, на котором можно разглядеть вооруженных людей в военной форме, охраняющих границу Белоруссии.

В Минобороны Польши предположили, что белорусская сторона специально вооружила солдат снайперскими винтовками и гранатометами с целью «демонстрации силы».

Ранее стало известно, что Варшава увеличила численность военного контингента на границе с Белоруссией до 15 тысяч человек.

8 ноября на белорусско-польской границе произошло очередное обострение миграционного кризиса. Оно началось после того, как большая группа мигрантов с Ближнего Востока попыталась преодолеть заграждения и прорваться на территорию Польши. В Варшаве численность толпы беженцев оценили в три-четыре тысячи человек и отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.