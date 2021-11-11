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Минздрав Белоруссии сообщил об оказании помощи 18 мигрантам на границе

Минздрав Белоруссии: 18 беженцев обратились в больницы, четверо госпитализированы
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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило об оказании медицинской помощи мигрантам на границе с Польшей. Информация опубликована в четверг, 11 ноября, в Telegram-канале ведомства.

«За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью. Четверо были госпитализированы», — рассказал начальник главного управления организации медпомощи Алексей Щербинский.

Он добавил, что бригады скорой помощи выезжали к границе около 20 раз.

Щербинский также сообщил, что в больницу Гродненской области обратилась беременная гражданка Ирака. «К сожалению, несмотря на все предпринятые действия, специалистам не удалось спасти малыша: была диагностирована внутриутробная гибель плода. Сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь», — пояснил он.

Ранее заместитель госсекретаря в МИД Польши Павел Яблоньский рассказал, что в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу и попасть в Европейский союз. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти своей страны в срочном порядке развернуть войска на границе с Белоруссией.

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