Мигранты вырубили и сожгли сотни белорусских берез в приграничной полосе

Мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, массово вырубают лес и сжигают полученные дрова в приграничной полосе. Сотни берез они использовали для обогрева лагеря. Съемки с места событий публикует Telegram-канал «Наша Нива».

На ролике видны последствия для природы от пребывания беженцев в приграничной зоне: из земли торчат сотни стволов свежеспиленных деревьев, среди них бродят мигранты, предположительно, в поисках дров.

«Дровосеки, *****», — негодует автор съемки, судя по комментарию, местный житель.

За вырубку деревьев в Белоруссии предусмотрены штрафы, но пока о случаях привлечения мигрантов к ответственности не сообщалось. При этом журналистам, позвонившим в местное лесохозяйственное учреждение с просьбой получить разрешение на вырубку, трогать деревья строго запретили. На вопрос, почему им нельзя, а мигрантам можно, представители охраны леса затруднились ответить.

«Там всем занимаются совершенно другие люди. Они все решают», — сообщил журналистам чиновник.

Ранее сообщалось, что мигранты на границе с Польшей вынуждены буквально бороться за свою жизнь. У многих нет ни теплых вещей, ни палаток, ни денег. Белорусы организовали для беженцев подвоз воды и дежурство врачей на скорой помощи.