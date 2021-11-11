Мигранты из Ирака рассказали о своей дороге до Белоруссии

Беженцы из Ирака рассказали о том, как добирались до Минска

Дорога из Ирака в Минск обходится мигрантам в четыре тысячи долларов (более 282 тысяч рублей). Об этом один из находящихся в Белоруссии беженцев заявил в интервью корреспонденту РБК, передает Telegram-канал издания.

Он рассказал о своей дороге из Ирака до Минска и отметил, что визу для поездки ему выдала белорусская турфирма.

Другой мигрант сообщил журналистам, что добрался до Белоруссии нелегально через Турцию. По его словам, он провел два дня без еды и воды, прячась внутри грузовика, прежде чем прибыл в Минск. Нелегал добавил, что планирует через Польшу добраться до Германии, где сможет «поменять жизнь».

Корреспондент РБК также рассказала, что местом встречи всех мигрантов стала площадка у заправки неподалеку от КПП Брузги. Здесь они собирались и вместе шли до лагеря на границе с Польшей в надежде пересечь границу. Журналистка отметила, что ценник на такси до заправки от Гродно для беженцев начинался от 50 долларов (около 3500 рублей), а при выезде из Минска — от 100-150 долларов (примерно от 7000-10600 рублей).

Ранее мигранты на белорусско-польской границе рассказали российским журналистам о желании покинуть Белоруссию. В частности, один из них заявил, что им опасно оставаться в республике. При этом он подчеркнул, что не рассматривает в качестве места для получения убежища Польшу.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также заявили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.