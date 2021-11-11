Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией

Бывший президент Украины Петр Порошенко на фоне ситуации с мигрантами призвал власти страны в срочном порядке развернуть войска на границе с Белоруссией. Слова лидера партии «Европейская солидарность» приводит пресс-служба политсилы.

Рассуждая о миграционном кризисе, Порошенко высказал мнение, что он «искусственно организован и готовился заранее». Политик заверил, что Москва «руками нелегитимного [президента Белоруссии Александра] Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей». «Наше требование как оппозиционной политической силы — срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы», — заявил он, подчеркнув, что при текущем положении дел усилий МВД недостаточно.

Лидер «Европейской солидарности» поделился предположением, что все происходящее — часть плана Кремля «по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО». Порошенко также уверен, что в настоящий момент под угрозой атаки якобы находятся Польша и Литва. Этого обстоятельства, по его словам, достаточно для того, чтобы Киев задействовал украино-польской-литовскую бригаду.

«Украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с FRONTEX — европейским агентством по приграничной и береговой охране. Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал», — добавил он, призывая продолжить усиление санкций, а также обратиться к Европейской комиссии и Европейскому совету для создания специальной миссии, которая будет обеспечивать безопасность на украинско-белорусской границе.

Политик отметил, что Киев может использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы укрепить решительность партнеров по предоставлению стране плана действий по членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина проведет учения по защите от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Уточнялось, что учения пройдут в граничащей с Белоруссией Волынской области. Для этого туда вылетели министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также главы Государственной пограничной службы, Национальной полиции и заместитель командующего Национальной гвардией республики.

В Белоруссии группы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока уже несколько дней пытаются прорваться на территорию Польши и Литвы. В Варшаве сообщали, что у границ страны скопились около трех-четырех тысяч человек. Литовские власти насчитали несколько сотен беженцев возле своего кордона.