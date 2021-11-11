Украинские силовики проведут учения по защите от нелегалов из Белоруссии

На Украине пройдут учения по защите от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Украина проведет учения по защите от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства внутренних дел (МВД).

Учения пройдут в граничащей с Белоруссией Волынской области. Для этого туда вылетели министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также главы Государственной пограничной службы, Национальной полиции и заместитель командующего Национальной гвардии республики. В тренировочных маневрах также примут участие Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Миграционная служба.

Отмечается, что украинские силовики отработают действия по защите от возможной попытки прорыва украинской границы толпами нелегалов и других «гибридных угроз».

«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – отметил Монастырский.

Ранее глава украинского МВД заявил, что Киев начал готовиться к миграционному кризису, подобному тому, что разворачивается на границе Белоруссии и Польши. Он рассказал, что власти удвоят число пограничников и привлекут резервы Национальной гвардии и полиции Украины.

В Белоруссии группы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока четвертый день пытаются прорваться на территорию Польши и Литвы. В Варшаве утверждают, что у границ страны скопились около трех-четырех тысяч человек. Литовские власти насчитали несколько сотен беженцев возле своего кордона.