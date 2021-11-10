Украина усилила защиту на границе с Белоруссией

Украинские пограничники усиливают защиту на границе с Белоруссией. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает «РБК-Украина».

Он рассказал, что укрепление украинско-белорусской границы проводится для того, чтобы иметь возможность сдержать поток нелегальных мигрантов в случае необходимости. «Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками», — добавил Енин.

Замглавы МВД также отметил, что ситуация в приграничной зоне находится под контролем, а украинские пограничники готовы к возможным провокациям с участием беженцев. «Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты», — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер Украины Арсений Яценюк призвал построить стену на границе с Белоруссией. По его мнению, миграционный кризис на польско-белорусской границе должен стать главным вопросом в повестке украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

8 ноября группа беженцев с Ближнего Востока собралась на границе Польши и Белоруссии и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным польского правительства, численность толпы нелегальных мигрантов достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.