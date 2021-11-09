На Украине предложили закрыть границу с Белоруссией

Лидер украинской националистической партии «Свобода», экс-депутат Верховной Рады Олег Тягнибок заявил, что на украинско-белорусской границе находятся 12 пропускных пунктов, которые могут стать «местами вторжения» мигрантов. Об этом написал политик на своей странице в Facebook.

Тягнибок заявил, что сложившаяся ситуация на белорусско-польской границе является «очень серьезной и опасной» для Украины. По его мнению, мигранты попытаются попасть в страну через «12 горячих точек, которые могут стать местами вторжения». Поэтому политик призвал Киев «действовать немедленно и комплексно» и заблаговременно закрыть границу с Белоруссией.

Кроме того, лидер партии предложил властям Украины «усиливать военную защиту, вводить чрезвычайное положение в близлежащих районах, требовать реальную защиту и помощь от международных партнеров». По его мнению, к миграционному кризису на белорусско-польской границе причастна Россия.

«Потому что президент Польши — единственный в Евросоюзе, посмевший откровенно выступить против "Северного потока-2"», — подчеркнул он.

Тягнибок также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии реакции на события в Белоруссии. Лидер страны «не то чтобы закрыть, но и хотя бы усилить украинскую границу не спешит». Кроме того, Украина закупает у Белоруссии электроэнергию вместо того, чтобы разорвать с ней связи.

Ранее мигранты на границе с Польшей рассказали о желании покинуть Белоруссию. «Мы хотим попасть в Германию», — заявил один из них.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Группы беженцев из Африки и Ближнего Востока стали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.