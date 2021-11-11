Польша насчитала 20 тысяч прибывших в Белоруссию мигрантов

МИД Польши: в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих попасть в ЕС

По данным польских властей, в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу и попасть в Европейский союз. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря в МИД Польши Павел Яблоньский в разговоре с газетой El Pais.

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Дипломат заявил, что численность мигрантов становится больше с каждым днем. Польские власти насчитали уже около пяти тысяч человек, прибывших к границе. Еще 20 тысяч прилетели в Белоруссию. Как утверждает Яблоньский, мигранты покупают путевки через белорусские туристические агентства.

«Кризис продлится как минимум несколько дней», — заключил дипломат. Он добавил, что часть беженцев — около двух тысяч человек — находится в Польше под стражей.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.

Страны ЕС уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск. Там уже готовы ввести новые санкции, направленных против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».