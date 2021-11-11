Turkish Airlines пообещала не возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Польша: Turkish Airlines обещала не пускать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания Turkish Airlines пообещала не пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт своих самолетов, летающих в Минск. Такое заявление сделал представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Он сообщил, что в турецкой компании подтвердили, что не будут принимать на борт самолетов иракцев, сирийцев и йеменцев за исключением обладателей дипломатических паспортов.

При этом в самой авиакомпании подобных заявлений по этому поводу не было.

Ранее 11 ноября пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина обвинил российскую авиакомпанию Аэрофлот в причастности к кризисной ситуации с нелегалами с Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Он отметил, что российская авиакомпания доставляла мигрантов на границу с Белоруссией.

Также ранее сообщалось, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» и турецкой Turkish Airlines. В Брюсселе допустили участие этих организаций в провоцировании миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза.

