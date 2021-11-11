Стало известно о прибытии в Финляндию беженцев с границы Польши и Белоруссии

Пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии в страну 30 беженцев с границы Польши и Белоруссии. Заявление пограничников передает РИА Новости.

«Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией», — говорится в сообщении финских пограничников. Они также уточнили, что нелегалы с Ближнего Востока пытаются попасть в Центральную Европу через Финляндию.

При этом стало известно, что в Хельсинки поручили начать подготовку к прибытию еще большего числа мигрантов. Однако глава Миграционной службы Финляндии Яри Кяхкенен заявил, что несмотря на готовность дать убежище еще большему числу людей, вряд ли их поток в страну будет значительным.

Ранее появилась информация, что иракские курды обсуждают с властями Ирака отправку авиарейса в Белоруссию для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан. По словам представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра, многие из находящихся на польско-белорусской границе хотят, но не могут вернуться на родину.