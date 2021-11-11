В Ираке заявили о готовности вывезти сограждан с польско-белорусской границы

Иракские курды обсуждают с властями Ирака отправку авиарейса в Белоруссию для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан. О готовности вывезти соотечественников с польско-белорусской границы заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.

«Последняя информация, которой я информирован, эти мигранты — не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведет переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолета», — заявил политик. Он также отметил, что многие из находящихся на польско-белорусской границе хотят, но не могут вернуться на родину.

«Ведутся переговоры со всеми сторонами, и с Польшей, и с Белоруссией о выходе, об оказании помощи. Они находятся на холоде в лесу, речь идет о гибели людей. Если не будут приниматься шаги, люди могут умереть», — предостерег Бабакр. При это он заверил, что устройство мигрантов из Ирака в европейских странах не обсуждается.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе ведутся переговоры о том, чтобы вернуть беженцев в их родные страны через Белоруссию. В частности для этого предполагается использовать аэропорт в Гродно. При этом прорабатывается вопрос о новом пакете санкций против Минска.