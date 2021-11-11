Евросоюз захотел вернуть мигрантов на родину через Белоруссию

Reuters: ЕС планирует переговоры с ООН и Белоруссией о возвращении мигрантов на родину

Евросоюз (ЕС) планирует провести переговоры с ООН и Белоруссией о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Подробности о повестке и дате переговоров не приводятся. Дипломаты также заявили проработать вопрос о новом пакете санкций против Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. Он отметил, что через Белоруссию проходит газопровод «Ямал-Европа», объемы транзита через который значительно увеличились за последнюю неделю.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. 10 ноября собравшиеся на границе толпы мигрантов попытались прорваться заграждения и попасть в Польшу. ЕС готовит новые санкции против Лукашенко в связи с ситуацией.