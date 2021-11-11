Лукашенко обвинил польских силовиков в стрельбе в сторону Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил польских силовиков в стрельбе поверх голов мигрантов в сторону белорусской территории. Об этом он высказался на совещании с руководством Совета министров республики, передает БЕЛТА.

Он назвал подобные инциденты на белорусско-польской границе «страшным нарушением» и подчеркнул, что в советские времена сопредельное государство за такое «стерли бы с лица земли».

Глава республики также заявил, что за прошедшие сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии свыше тысячи беженцев. По его словам, предварительно силовики избивают нелегалов и ломают им ребра.

«Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел», — заключил Лукашенко.

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные люди с польской территории выпустили автоматные очереди поверх голов скопившихся у белорусской границы беженцев. Предположительно, стрельбу открыли польские пограничники, которые решили применить боевое оружие в целях предотвращения незаконного пересечения рубежей.