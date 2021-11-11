Президент Польши заявил о боеготовности силовиков из-за кризиса с мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские силовики находятся в полной боевой готовности в связи с кризисом с мигрантами на границе с Белоруссией. Его слова передает РИА Новости.

«Я уверяю, что Польша готова к отпору этой акции служб режима Лукашенко. Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности», — сообщил польский лидер в телеобращении.

По словам Дуды, он находится в постоянном контакте с руководителями ближайших стран, а также с партнерами из Североатлантического и Европейского союза. Позиция Польши встречается там с полной поддержкой и пониманием, добавил он.

Президент также заявил, что Польша не может позволить себе впустить на свою территорию мигрантов, так как за ними последуют новые. «Согласие на нелегальный вход даже небольшого количества мигрантов или отсутствие адекватной реакции привело бы к драматическим последствиям как для нас, так и для всего Европейского союза. Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. Это означало бы еще больше человеческих бед и трагедий», — заключил он.

Ранее один из мигрантов на белорусско-польской границе обратился к Дуде с просьбой впустить беженцев — так же, как это сделал Иран для поляков в 1942 году. В доказательство своих слов он продемонстрировал историческую фотографию. «Почему вы сейчас так поступаете с нами? Президент Польши, пожалуйста, посмотрите! Вы не видите? Здесь дети, они умрут. Очень, очень холодно», — сказал мужчина.

