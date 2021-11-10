Мигранты напомнили Варшаве о бежавших в Иран в 1942 году тысячах поляках

Один из мигрантов на белорусско-польской границе обратился к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой впустить беженцев — так же, как это сделал Иран для поляков в 1942 году. В доказательство своих слов он продемонстрировал историческую фотографию. Сюжет показал телеканал «Беларусь 1».

Мужчина из лагеря мигрантов на русском языке рассказал о том, как польские беженцы пришли к границам Ирана во время Второй мировой войны. В аналогичной ситуации Тегеран не закрыл границы, а впустил поляков к себе.

«Почему вы сейчас так поступаете с нами? Президент Польши, пожалуйста, посмотрите! Вы не видите? Здесь дети, они умрут. Очень, очень холодно», — эмоционально сказал мужчина.

Мигрант обратил внимание на то, что в лагере много детей и беременных женщин. По его словам, без посторонней помощи они не смогут выжить в приграничной полосе дольше двух дней.

Ранее белорусы организовали доставку продуктов питания, чистой воды и средств для обогрева для мигрантов. У лагеря дежурят врачи скорой помощи из Гродненской области.

После вторжения немецких войск в Польшу и Польского похода Красной армии большое количество поляков были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуация продолжилась и после начала Великой Отечественной войны. По некоторым оценкам, в Иран прибыли до 120 тысяч польских граждан. В Иране также действовала «Польская армия на Востоке».