В ситуации с беженцами в Европе увидели риск начала третьей мировой войны

Немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украина.ру» рассказал, что видит видит в сложившейся ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши риск начала третьей мировой войны. По его мнению, ее обострение может привести к непредсказуемым последствиям.

Эксперт отметил, что Польша утвердила план строительства стены на границе с Белоруссией, а белорусские пограничники, по ряду свидетельств, подначивают беженцев к тому, чтобы те переходили границу. Также он добавил, что пока польские пограничники стреляют для того, чтобы отпугивать мигрантов, однако, если начнется массовый прорыв границы, это может привести к непредсказуемым последствиям. Ситуация рано или поздно может выйти из-под контроля, подчеркнул Рар.

«Все больше и больше серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — заявил политолог.

Однако, как напомнил Рар, из-за одного выстрелившего в эрцгерцога Австро-Венгрии человека Германия объявила войну России и Франции, из-за чего началась жуткая война. Исходя из этого он призвал серьезно отнестись к оценке возможных рисков сложившейся ситуации с мигрантами.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил депутата бундестага Нильса Шмида, который предложил отправить мигрантов с польско-белорусской границы с Европы на Украину, в проявлении «немецкого колониализма» и «двойных стандартов».