В Белоруссии назвали число мигрантов на границе с Польшей

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: на границе с Польшей находится более 2 тыс. мигрантов

Более двух тысяч мигрантов находится на границе Белоруссии и Польши. Такое число назвал постоянные представитель республики при ООН Валентин Рыбаков, передает ТАСС.

Он указал, что среди этих людей есть женщины и дети. По его словам, все мигранты не рассматривают Белоруссию как страну пребывания и намереваются подать ходатайство о предоставлении защиты в Европейском союзе (ЕС).

«Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — подчеркнул Рыбаков, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами, чтобы выкачать из Евросоюза финансирование и оправдание многочисленных нарушений и международных обязательств. Он заявил, что таким образом западные соседи пытаются демонизировать Белоруссию и повысить свою роль в европейской политике. Постперд заключил, что Минск готов к сотрудничеству с ЕС по обеспечению безопасности на общей границе.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Варшава оценивает их численность в несколько тысяч человек.

Утром 12 ноября сообщалось, что около 150-200 беженцам удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», а польские силовики снимали происходящее на видео.

