Политолог назвал организатора миграционного кризиса на границе Белоруссии

Россия не может быть организатором миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии — будь это так, глава страны Александр Лукашенко уже давно заявил бы об этом во всеуслышание, считает политолог Дмитрий Болкунец. Он добавил, что сейчас президент действует полностью независимо от Кремля, но он загнан в угол и готов на любые провокации.

Болкунец заметил, что, тем не менее, несмотря на всю самостоятельность, Лукашенко опасается ситуации, в которой пострадают интересы России, потому что в таком случае он лишится единственной защиты и единственного союзника.

«Если это произойдет, ответка ему прилетит довольно жесткая, особенно с учетом того, что только вчера на государственных российских СМИ был озвучен месседж для Минска, где Лукашенко настоятельно рекомендовали не перекрывать газовую трубу, потому что, вообще-то, она принадлежит России, и не надо впутывать в эту историю соседнюю страну. Так что играть в грязные игры Лукашенко для России не с руки», — заметил политолог.

Версию о том, что Россия является автором миграционного кризиса, он исключает и считает глупостью. По его словам, будь это так, Лукашенко сразу же поделился бы этим открытием с миром. Болкунец уверен: на данный момент глава Беларуси действует самостоятельно, так что значение Кремля в этой истории преувеличено.

«Будь все так, Лукашенко давно отпустил бы российских журналистов, признал бы Крым. Тем не менее, это не меняет того, что Россия с удовольствием воспользуется этой ситуацией: Беларусь попадает в еще большую изоляцию, а по всем вопросам, связанным с ней и с действиями Лукашенко, лидеры других стран сразу звонят в Москву. Заключая, могу сказать, что Лукашенко ничего не боится: он загнан в угол и готов идти на любые провокации», — подытожил Болкунец.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Варшава оценивает их численность в несколько тысяч человек.