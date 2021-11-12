Политолог объяснил отказ Белоруссии от ввоза мигрантов на свою территорию

Белоруссия решила ограничить ввоз беженцев, опасаясь усиления санкционного давления. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Болкунец объяснил отказ республики ввозить мигрантов на свою территорию и отметил, что президент страны Александр Лукашенко все равно будет продолжать линию шантажа Европы, а для достижения своих целей ему хватит уже имеющегося количества мигрантов на границе.

Белорусская «Белавиа» с 12 ноября перестанет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом сообщается на сайте компании.

Как Лукашенко идет к цели

Болкунец предположил, что отказ от ввоза мигрантов — попытка белорусских властей смягчить проблему, а также опасение введения новых санкций.

«Полагаю, вчера по дипломатическим линиям белорусской стороне были переданы жесткие ультимативные предложения от европейских стран. Так что, может, это такое компромиссное решение. Очевидно, что ранее такое же решение было принято и турецкими авиалиниями. Для Турции вообще неприемлемо играть в чужую игру, которую организовал Лукашенко, — она не готова попадать под санкции. Потому, возможно, если решение "Белавиа" действительно будет реализовано, в какой-то мере это перекроет воздушный поток доставки мигрантов», — считает политолог.

Тем не менее он подчеркнул: произошедшее не говорит о том, что Лукашенко испугался. Напротив, он еще не достиг своей главной цели и не остановится, пока не заставит Запад признать его в качестве легитимного президента Белоруссии.

«Лукашенко еще не добился переговоров с Западом, признания себя президентом, а ведь это его мечта на протяжении последних 15 месяцев. Это очень его беспокоит, он не понимает, как еще можно заставить Запад принять свою сторону. Он будет и дальше продолжать линию шантажа, даже то количество мигрантов, что есть на границе сейчас, позволит ему добиться цели», — заключил Болкунец.

Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу. 9 ноября стало известно, что ЕС может ввести санкции против «Белавиа» и турецкой Turkish Airlines.