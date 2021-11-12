«Белавиа» перестанет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

«Белавиа» не принимает пассажиров из Ирака, Сирии и Йемена на рейсы из Турции

Белорусская «Белавиа» с 12 ноября перестанет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом сообщается на сайте компании.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», — сказано в сообщении.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Варшава оценивает их численность в несколько тысяч человек.

Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу. 9 ноября стало известно, что ЕС может ввести санкции против «Белавиа» и турецкой Turkish Airlines.

Турция отрицает обвинения в причастности к отправке мигрантов в Белоруссию. Глава МИД Мевлют Чавушоглу заверил польского коллегу, что Анкара и авиакомпания Turkish Airlines не имеют отношения к происходящему. Он предложил Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию, которая удостоверится в этом.