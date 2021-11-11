Политолог рассказал о последствиях дружбы с Лукашенко для России

Политолог Суздальцев: отключение от западного мира может стать ценой за дружбу с Лукашенко

Санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот» могут отключить Россию от западного мира. Такой, по мнению политолога Андрея Суздальцева, озвученному в разговоре с «Лентой.ру», может стать цена за дружбу с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

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Европа, по словам политолога, уверена: Лукашенко не мог пойти на такой масштабный ввоз мигрантов без поддержки Москвы.

«Глава Беларуси между тем только обостряет ситуацию, устроив на границе настоящий концлагерь: его невозможно покинуть, люди заблокированы силовиками на морозе. И, провоцируя конфликт, Лукашенко ввязывает в него еще и Москву, что полностью устраивает Запад. Санкции против “Аэрофлота” — это только начало. Мы поддерживаем правление Лукашенко, и эта поддержка играет против нас», — рассказал о возможных последствиях политолог.

По его словам, в случае, если на «Аэрофлот» действительно наложат санкции, фактически Россия будет отключена от западного мира.

«И непонятно, что делать в такой ситуации: как мы ни отбрыкиваемся, ни открещиваемся от этой истории, нам никто не верит. Поддерживаем Лукашенко, значит, причастны», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто обвинил Россию и Белоруссию в атаке на страны Европы с помощью мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.