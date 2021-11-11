Политолог раскрыл схему Лукашенко по доставке мигрантов на границу с Польшей

Политолог Андрей Суздальцев раскрыл схему по доставке мигрантов с Востока к польской границе. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что специальные туристические агентства, находящиеся под покровительством спецслужб Белоруссии, берут за эту услугу от 2 до 15 тысяч евро. В сумму входит перелет на самолете, проживание в гостинице Минска и доставка к границе.

По словам Суздальцева, визы выходцам с Востока, из Сирии, Ирана, Афганистана, Пакистана выдаются мгновенно. Более того, существует несколько десятков турагентств, обеспечивающих их доставку в Минск.

«Это стоит от 2 до 15 тысяч евро, в эту сумму входит перелет, проживание в гостинице и доставка к границе с Польшей или Литвой. Польша сейчас актуальнее. И этот сервис работает, находясь под полным контролем белорусских спецслужб, получающих несколько миллионов долларов ежедневно: с начала ноября количество рейсов в Минск удвоено, летают «Белавиа», турецкие авиалинии, иракские компании, компании стран Персидского залива. Людей принимают в Минске, развозят по гостиницам или общежитиям, и через два дня вывозят на границу. Но вот Польша решила, что больше не хочет никого к себе принимать, люди оказались обманутыми, деньги пропали», — рассказал политолог.

Несмотря на то что в последние дни система дала сбой, до этого, как отметил собеседник «Ленты.ру», она работала очень четко. Во-первых, потому что сам президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне заинтересован в деньгах, во-вторых, глава страны преследует и определенные политические цели.

«После санкций против "Белавиа", принятых в мае текущего года, Лукашенко объявил, что снимает контроль с границы, и пообещал засыпать Европу мигрантами. Он выдвинул три требования. Первое — чтоб с ним сели за стол переговоров, несмотря на то что ЕС его не признает, не признает результаты голосования. Второе — чтобы с Беларуси сняли санкции. Третье — чтобы стране дали деньги на обустройство своей границы. Очень интересная ситуация: суверенное государство требует денег на обустройство собственной границы. Европа, как мы знаем, на это не пошла», — отметил Суздальцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.