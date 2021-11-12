Мигранты на польской границе начали рисовать слезы на лицах детей

Мигранты на польско-белорусской границе начали рисовать на лицах детей для привлечения внимания. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно, как один из беженцев рисует маркером на лице ребенка слезы и обращение к международному сообществу.

В частности, под объективами камер мужчина написал на лице мальчика Children pleace («Дети, пожалуйста»). После этого сзади ребенка встала другая мигрантка и показала журналистам плакат с надписью Where is human rights? («Где права человека?»).

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратили внимание на то, что среди примерно двух тысяч мигрантов, собравшихся на границе Польши и Белоруссии, присутствует много детей и беременных женщин.

До этого в польской полиции сообщили, что несколько нелегальных мигранток с Ближнего Востока с детьми попытались прорваться через белорусскую границу. Силовики отметили, что действия беженок удалось пресечь и вернуть их на белорусскую территорию.