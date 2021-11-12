В ООН заметили много детей на польско-белорусской границе

УВКБ ООН: среди тысяч мигрантов на польско-белорусской границе много детей и беременных

На польско-белорусской границе собрались около двух тысяч мигрантов, среди которых заметили много детей и беременных женщин. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает РИА Новости.

В организации обратили внимание на большое число детей среди беженцев в контексте необходимости предоставления помощи. В ООН подчеркнули, что главным приоритетом остается предотвращение гибели людей и перемещение их в безопасное место. Отмечается, что лагеря временного пребывания мигрантов не считаются безопасными, так как в них отсутствует стабильный доступ к продуктам питания, воде и медицинской помощи.

Ранее стало известно, что несколько нелегальных мигранток с Ближнего Востока с детьми попытались прорваться в Польшу через границу с Белоруссией. По данным польской полиции, действия беженок удалось пресечь, их вернули на белорусскую территорию.

Группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу и Литву. По информации польских властей, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве сообщают, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики. В ЕС и США считают, что кризис был организован белорусским правительством для дестабилизации ситуации в соседних странах, и угрожают ввести санкции против Минска.