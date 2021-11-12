Минобороны Польши рассказало о прорыве границы мигрантами

Группа мигрантов-нелегалов, которой удалось прорвать границу со стороны Белоруссии в районе пограничного перехода в Кузнице, была остановлена. Прорыв прекратили польские силовики, рассказало в официальном Twitter-аккаунте Министерство обороны Польши.

«Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были остановлены Войском польским, Пограничной стражей и полицией. Группа начала марш вдоль ограждения», — сказано в публикации.

К посту приложен ролик, где видно, как вдоль проволочного заграждения трусцой бежит группа людей с вещами, за этим смотрят польские силовики.

Ранее Польша уличила белорусских силовиков в «выталкивании» мигрантов-нелегалов через границу: по данным пограничников, выгоняли на польскую территорию в основном женщин и детей.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве сообщают, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

