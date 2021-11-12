В России пристыдили Польшу за действия в отношении мигрантов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором и нарушением международных норм ситуацию, разворачивающуюся на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом пишет ТАСС.

Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

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Миграционный кризис

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался весной 2021 года после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

С тех пор на белорусско-польской границе находятся группы мигрантов. Они скитаются по лесам и пытаются проникнуть на территорию Европы. По словам замглавы МВД Польши Блажея Побожи, на границе сейчас находятся от нескольких сотен до тысяч мигрантов, в основном это мужчины в возрасте около 30 лет. Всего же польские власти насчитали, что в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу и попасть в Европейский союз.

Ситуация усугубилась после того, как в ночь на 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.

Ситуация на границе

Днем 11 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страны Балтии и Польша отказываются принимать новых мигрантов из Белоруссии.

Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем Артис Пабрикс министр обороны Латвии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе назвал ситуацию на границе войной нового типа, а мирных жителей и СМИ он счел боеприпасами в этой войне. Правительство республики экстренно увеличило численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. А польский президент Анджей Дуда заявил, что польские силовики находятся в полной боевой готовности.

Кто виноват?

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции. В частности, польский премьер считает события на границе политическим шантажом со стороны России и Белоруссии.

Это не миграционный кризис. Это политический кризис, спровоцированный с целью дестабилизации ситуации в ЕС Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

С аналогичной позицией выступил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Он назвал Лукашенко безответственным диктатором и заявил, что миграционная политика Лукашенко «должна и будет иметь последствия».

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что ЕС может ввести санкции в отношении около 45 лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Источник РИА Новости в европейском ведомстве сообщил, что санкционный список будет включать около полусотни должностных лиц Белоруссии. Их активы в ЕС будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страны блока, а визы будут аннулированы. Этими лицами, по данным собеседника агентства, будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию.

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В Швеции же вину за миграционный кризис возложили на Россию. Глава Минобороны Петер Хультквист заявил, что Россия намеренно отвлекает внимание международного сообщества от ситуации на Украине с помощью миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Без вины виноватые

В сложившейся ситуации обвиняют также и авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», «Белавиа» и турецкий Turkish Airways. По данным агентства Bloomberg, рестрикции могут быть введены в начале следующего месяца. По информации издания, к санкциям подключатся США и, возможно, Великобритания.

В ответ на это, как сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох, «Турецкие авиалинии» пообещали не пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт своих самолетов, летающих в Минск. Исключением станут обладатели дипломатических паспортов. При этом в самой авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.

Пути разрешения

Европейский союз (ЕС) обратился к России с просьбой использовать влияние на Белоруссию, чтобы решить проблему наплыва мигрантов к границе с Польшей.

Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко прекратил эту деятельность Петер Стано официальный представитель Евросоюза

В свою очередь, президент России Владимир Путин высказался в пользу восстановления связи между странами Европейского союза и властями Белоруссии. Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал одной из тем его телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По мнению Путина, Брюсселю стоит восстановить контакты с Минском ради того, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе с Польшей.