Бывший СССР
 
Последние новости
Данные купивших фальшивые справки о вакцинации россиян выставили на продажу
Телефонные мошенники украли у московской семьи деньги на лечение ребенка 
Корабль Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС
Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме
Российский врач назвал суточную норму соли
Российский вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире
США предупредили ЕС о риске вторжения России на Украину
Украина будет поставлять Турции двигатели для новых беспилотников
На Украине заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

В России пристыдили Польшу за действия в отношении мигрантов

Дипломат Полянский: вытеснение Польшей мигрантов в Белоруссию нарушает международные нормы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором и нарушением международных норм ситуацию, разворачивающуюся на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом пишет ТАСС.

Миграционный кризис

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался весной 2021 года после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

С тех пор на белорусско-польской границе находятся группы мигрантов. Они скитаются по лесам и пытаются проникнуть на территорию Европы. По словам замглавы МВД Польши Блажея Побожи, на границе сейчас находятся от нескольких сотен до тысяч мигрантов, в основном это мужчины в возрасте около 30 лет. Всего же польские власти насчитали, что в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу и попасть в Европейский союз.

Ситуация усугубилась после того, как в ночь на 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.

Ситуация на границе

Днем 11 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страны Балтии и Польша отказываются принимать новых мигрантов из Белоруссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе назвал ситуацию на границе войной нового типа, а мирных жителей и СМИ он счел боеприпасами в этой войне. Правительство республики экстренно увеличило численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. А польский президент Анджей Дуда заявил, что польские силовики находятся в полной боевой готовности.

Кто виноват?

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции. В частности, польский премьер считает события на границе политическим шантажом со стороны России и Белоруссии.

С аналогичной позицией выступил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Он назвал Лукашенко безответственным диктатором и заявил, что миграционная политика Лукашенко «должна и будет иметь последствия».

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что ЕС может ввести санкции в отношении около 45 лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Источник РИА Новости в европейском ведомстве сообщил, что санкционный список будет включать около полусотни должностных лиц Белоруссии. Их активы в ЕС будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страны блока, а визы будут аннулированы. Этими лицами, по данным собеседника агентства, будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию.

В Швеции же вину за миграционный кризис возложили на Россию. Глава Минобороны Петер Хультквист заявил, что Россия намеренно отвлекает внимание международного сообщества от ситуации на Украине с помощью миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Без вины виноватые

В сложившейся ситуации обвиняют также и авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», «Белавиа» и турецкий Turkish Airways. По данным агентства Bloomberg, рестрикции могут быть введены в начале следующего месяца. По информации издания, к санкциям подключатся США и, возможно, Великобритания.

В ответ на это, как сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох, «Турецкие авиалинии» пообещали не пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт своих самолетов, летающих в Минск. Исключением станут обладатели дипломатических паспортов. При этом в самой авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.

Пути разрешения

Европейский союз (ЕС) обратился к России с просьбой использовать влияние на Белоруссию, чтобы решить проблему наплыва мигрантов к границе с Польшей.

В свою очередь, президент России Владимир Путин высказался в пользу восстановления связи между странами Европейского союза и властями Белоруссии. Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал одной из тем его телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По мнению Путина, Брюсселю стоит восстановить контакты с Минском ради того, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе с Польшей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Евросоюз и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе
Меркель уверила Путина в причастности Лукашенко к миграционному кризису
В России назвали позором действия Польши по отношению к мигрантам
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
16:2810 ноября

Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией

16:3910 ноября

Белорусы привезли к лагерю беженцев на границе скорую помощь и запас воды

16:0310 ноября

Захарова заявила о попытке Киева решить конфликт в Донбассе силой

Бывший СССР12:4410 сентября

«Мы можем быстро решить все вопросы»

Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
15:5210 ноября

На Украине призвали добиться гарантий от ЕС на случай наплыва беженцев

15:5310 ноября

Застрявшие в Белоруссии мигранты назвали стоимость билета до польской границы

15:2710 ноября

Польша обвинила Россию и Белоруссию в политическом шантаже

Бывший СССР00:00 9 сентября

«Все помнят, что они творили в 1990-х»

Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
15:1810 ноября

В Минске назвали «безмозглой» политику западных стран в отношении Белоруссии

14:3810 ноября

МИД Литвы назвал Лукашенко террористом

14:2810 ноября

Российские бомбардировщики совершили маневры над Белоруссией

Россия
«Приезжих меньше не становится»
 
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Европа поверила в российскую экономику
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Отток капитала из России резко ускорился
Российские власти задумались о легализации майнинга
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Портал «Госуслуг» отразил рекордную по мощности атаку
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Okko откроет бесплатный доступ к блокбастерам к Дню рождения Сбера
На сайте «Госуслуг» произошел сбой
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Honda показала новый кроссовер размером с Hyundai Creta
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Ferrari превратила шутинг-брейк GTC4Lusso в эксклюзивное купе BR20
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Представлен обновлённый Hyundai Creta
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Kia откажется от ДВС и очистит океаны от пластика
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Северное сияние, снегоступы и рыбалка:
чем заняться туристу на Кольском полуострове зимой?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Новые находки под Калининградом углубили знания о древней культуре
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы