Швеция назвала Россию ключевым участником миграционного кризиса в Польше

Россия намеренно отвлекает внимание международного сообщества от ситуации на Украине с помощью миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение высказал глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, передает РИА Новости.

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Политик назвал Москву ключевым участником сложившейся ситуации на границе. «Если бы Россия захотела, она могла бы остановить приток мигрантов», — заключил он. Хультквист приравнял происходящее к гибридной атаке, направленной на дестабилизацию Польши и всей Европы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецикй заявил, что Варшава считает события на границе с Белоруссией политическим шантажом со стороны Минска и Москвы. Он подчеркнул, что страна нацелена на сотрудничество с Россией и Белоруссией, однако «не с пистолетом у головы». В Кремле в ответ назвали заявления о причастности российской стороны к кризису эфемерными и ложными.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. Собравшиеся у границы толпы нелегалов с Ближнего Востока пытаются прорвать заграждения и попасть в Польшу. ЕС возложил вину за сложившуюся ситуацию на режим Лукашенко и готовит санкции против Минска.