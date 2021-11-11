Песков назвал эфемерными заявления о причастности России к миграционному кризису

Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что впервые о причастности Москвы к происходящему на польско-белорусской границе заговорил премьер-министр Польши. «Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», — добавил он, назвав подобные обвинения эфемерными.

Представитель Кремля отметил, что российские власти пытаются прилагать усилия к разрешению сложившейся ситуации. «Президент [Владимир Путин] находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой», — заключил Песков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался называть случившееся миграционным кризисом. По его мнению, это политический кризис, спровоцированный Москвой и Минском с целью дестабилизации ситуации в Евросоюзе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. Собравшиеся у границы толпы нелегалов с Ближнего Востока пытаются прорвать заграждения и попасть в Польшу.

