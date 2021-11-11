Володин прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Председатель Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь беженцам на границе с Белоруссией

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) помочь мигрантам, находящимся на границе Белоруссии и Польши. Такой комментарий к ситуации он дал в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной миграционного кризиса стал политический курс стран Запада в отношении Ближнего Востока. Он отметил, что большинство беженцев являются выходцами из стран, куда вводились войска НАТО.

Вместе с тем Володин добавил, что такие действия Евросоюза, как неоказание помощи Белоруссии, а также согласие с позицией Польши, применяющей против людей оружие и газ, свидетельствуют о двойных стандартах. «В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам», — уточнил спикер Госдумы.

Необходимо оказывать поддержку Белоруссии и поднять вопрос наплыва мигрантов на предстоящей сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заключил Володин.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

