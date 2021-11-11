В Киеве предрекли Польше повторение 1939 года из-за миграционного кризиса

Депутат Верховной рады Максим Бужанский предрек Польше повторение событий 1939 года из-за миграционного кризиса на границе страны с Белоруссией. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Бужанский, сравнивая события разных лет, заявил, что в 1939 году Польша, по ее логике, делала все правильно, когда напала вместе с Германией на Чехословакию. Однако после Варшава сама стала жертвой Германии, подчеркнул он. Парламентарий добавил, что и в 21 веке Польша все сделала правильно: поддержала действия западных стран в Сирии, Ливии и Ираке, активно вмешивалась во внутренние дела Белоруссии. «И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года», — отметил депутат.

Украинский парламентарий также подчеркнул, что, хотя масштаб событий отличается, неизбежность действий их участников и решений, которые будут приняты, примерно такая же.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи со сравнениями миграционного кризиса на белорусской границе с началом Второй мировой войны и нападением на Польшу в 1939 году заявил о надеждах Москвы на то, что европейские лидеры не позволят втянуть себя в конфликт с ней. «Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль [конфронтации], которая весьма и весьма опасна», — заявил министр.