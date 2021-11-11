Белоруссия не запрашивала у Кремля конкретной помощи из-за кризиса на границе

Глава МИД Белоруссии: Минск пока не запрашивал помощи у Москвы из-за миграционного кризиса

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости рассказал, что Минск пока не намерен просить у Кремля конкретной помощи из-за ситуации на границе с Польшей. Однако министр уверен, что в случае необходимости такая поддержка обязательно придет из Москвы.

«Что касается какой-то конкретной помощи, то, скажем, конкретные запросы мы пока не направляем», — заявил Макей.

Он также подчеркнул, что Белоруссия категорически не желает каких-либо конфликтов на своей территории, а потому власти страны будут делать все, чтобы избежать такого сценария.